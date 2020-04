Coronavirus, l’OMS: “Non allentate la presa, il virus può tornare”

ULTIME MILAN – L’Emergenza Coronavirus continua in tutto il mondo, mentre in Italia sembra finalmente stia leggermente rallentando. Il punto della situazione l’ha fatto il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il dottor Tedros Adhanom: “Più di un milione di persone di casi confermati di Covid-19 sono stati riportati all’OMS. Sappiamo che non è solo una crisi sanitaria, ma anche sociale ed economica. Le restrizioni imposte in tutto il mondo impongono un prezzo molto pesante, ma alla fine la ricetta migliore anche a livello economico è quella di attaccare il virus con misure che puntino a isolare e tracciare ogni contatto. Se i Paesi dovessero allentare la presa troppo presto, il virus potrebbe tornare e l’impatto economico potrebbe essere ancora più duro e prolungato”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android