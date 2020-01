Coppa Italia – Milan-Spal, Castillejo al 45′: “Contento per gol e squadra”

NEWS MILAN – Samuel ‘Samu’ Castillejo, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ nell’intervallo del match Milan-Spal degli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Castillejo: “Sono contento per il mio gol, contento per quello che sta dando la squadra, che è tantissimo. Peccato per l’azione che ho sbagliato prima, ma sono contento per quanto sta dando questa squadra”. Per seguire il secondo tempo della sfida di TIM Cup tra i rossoneri di Stefano Pioli e gli estensi di Leonardo Semplici, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android