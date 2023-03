Tottenham-Milan, Pioli: “Dobbiamo controllare la partita”

Se passare il turno giocando bene può essere considerato entrare nella storia: "Credo che domani è la partita della personalità. Dobbiamo controllare la partita, anche se loro sono temibili in fase offensiva. Giocheranno con energia e intensità, soprattutto all'inizio dei due tempi. Dobbiamo controllare la partita. Abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma non possiamo gestire. Dobbiamo fare gol e dobbiamo farlo tramite il nostro gioco. Sorprendendo gli avversari, perché qualche spazio ce lo possono concedere". Tottenham-Milan, Pioli: “Abbiamo un vantaggio. Brahim Diaz in grande forma”