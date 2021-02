Spezia-Milan, Pioli: “Loro hanno battuto Roma e Napoli, serve attenzione”

Spezia-Milan, Pioli sugli avversari

Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha avvisato ala sua squadra a non sottovalutare gli avversari di domani. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: “Sicuramente la preparazione è stata fatta per essere pronti e determinati. Attenti perché già all’andata ci ha creato problemi, un avversario che ha eliminato la Roma e battuto il Napoli. Servirà una prova di alto livello. La partita di domani è difficile perché lo Spezia interpreta un buon calcio. Dobbiamo fare le scelte giuste tatticamente e tecnicamente, per trovare gli spazi giusti”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>