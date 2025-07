Abbonamenti Milan, oggi parte la fase di vendita libera: tutte le info

Abbonamenti Milan, stagione 2025/26. Parte oggi la fase di vendita libera per i nuovi abbonati allo stadio. Tutto ciò che c'è da sapere

Oggi alle ore 12:00 apre l'ultima fase della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26 del Milan: la fase di vendita libera, aperta ai nuovi abbonati. La sottoscrizione dell'abbonamento prevede la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe del Milan in Serie A. In più, i titolari dell'abbonamento potranno beneficiare di vantaggi esclusivi negli store ufficiali AC Milan e Museo Mondo Milan.