Nuova terza maglia Milan 2025-2026, Oettle: “Tradizione e innovazione”

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi la nuova terza maglia del club per la stagione 2025-2026, caratterizzata da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei rossoneri. Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il club rossonero sa fare.