Amichevole Liverpool-Milan, l’orario della conferenza di Allegri e Fofana

Domani alle 13:30 (ora italiana) ci sarà l'amichevole Liverpool-Milan. Oggi parlano in conferenza stampa Allegri e Fofana: ecco quando

Domani alle 13:30 italiane il Milan scenderà in campo a Hong Kong per la seconda amichevole di questa tournée estiva tra Asia e Oceania. L'avversario sarà il Liverpool campione in carica della Premier League.