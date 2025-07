Nuova terza maglia Milan 2025-2026, ecco quando la vedremo in campo

Presentata oggi ufficialmente la nuova terza maglia del Milan per la stagione 2025-2026: già fissata la data per il debutto del 'Third Kit'

Daniele Triolo Redattore 25 luglio 2025 (modifica il 25 luglio 2025 | 11:46)

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi la nuova terza maglia del club per la stagione 2025-2026, caratterizzata da un design audace che riflette l’innato senso di stile dei rossoneri. Il kit, proposto in un brillante sunny yellow con dettagli in deep green, fonde con naturalezza l’heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, come solo il club rossonero sa fare.

Il Third Kit è stato presentato ufficialmente oggi a Hong Kong, durante un evento dedicato ai tifosi presso il PUMA Store del KAI TAK SPORTS PARK MALL, nell’ambito del Pre-Season Tour 2025 di AC Milan nella regione Asia-Pacifico. Il debutto in campo del kit è previsto per domani, sabato 26 luglio al KAI TAK SPORTS PARK, in occasione dell’amichevole tra AC Milan e Liverpool, nell’ambito dell’Hong Kong Festival of Football.