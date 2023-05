Spezia-Milan, Pioli: “Corsa alla Champions League compromessa”

Se è necessario ribaltare la squadra dal punto di vista dell'umore e se si può fare: "Non ci sarà da ribaltare niente. Sappiamo tutti che è l'occasione della vita. La possibilità di entrare nella storia del Milan, ribaltare quel risultato. Dobbiamo lavorare credendo fino in fondo di poter battere l'Inter, perché abbiamo le qualità. Non vuole dire vincere 3-0 il primo tempo, ma andare in vantaggio e cambiare l'atteggiamento tattico della partita. Per me è facile dirlo perché ci credo, poi bisogna mettere in campo una prestazione di alto livello, con pochi errori".