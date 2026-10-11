Alberto Aquilani, allenatore neroverde, ha parlato in conferenza stampa al termine di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Quanto è soddisfatto, quanto hanno dimostrato e cosa ha visto sul gol annullato: "Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra forte. Il modo in cui l'abbiamo fatto mi porta soddisfazione. Secondo me abbiamo iniziato bene, gli ultimi 10 del primo tempo meno. Abbiamo lasciato campo al Milan, ci siamo abbassati quei metri che gli hanno permesso di controllare il gioco. Il secondo tempo è stata una partita diversa: mi piace che la mia squadra non molla mai. Sul gol non l'ho visto. Mi dicono una spinta, ma non so cosa è successo. Ti direi perché non ha lasciato andare e poi fischiano, ma non l'ho rivisto".

Su un Sassuolo sempre in partita: "Fondamentale. Nel calcio bisogna capire i momenti della gara, perché ci sono gli avversari e bisogna riconoscere cosa dice questa".

Se è più soddisfatto della reazione al gol subito o rammaricato perché si poteva osare di più: "Sono soddisfatto. La sensazione dal campo mi faceva pensare che potevamo incidere di più. Qualitativamente siamo stati meno precisi di altre volte. Io sono soddisfatto nel complesso della gara. Siamo ambiziosi, l'andare a casa e pensare che potevamo fare qualcosa di più significa che siamo sulla strada giusta".

Sui subentrati: "Sono entrati tutti bene, ed oggi altri sono rimasti in panchina, non sono entrati e sono bravi. Oggi chi è entrato ci ha dato qualcosa di importante".

Sulle condizioni di Leysen e le prestazioni dei vari subentrati e sugli episodi: "A Monza abbiamo fatto meglio ma abbiamo perso. Oggi avevamo una squadra diversa davanti ed era differente. Oggi chi entra deve essere un titolare, i cambi fanno la differenza. Oggi devono capire che chi entra è un potenziale titolare. Se lo capiamo possiamo avere diversi vantaggi. I cambi ci hanno dato energie. Leisen non lo so cosa ha. Non siamo molto fiduciosi per quello che è stata la dinamica. Mi auguro non sia nulla di che, perché stava facendo benissimo".

Un commento sulla prestazione di Esposito e Bowie: "Sono due giocatori differenti. Sebastiano lega il gioco come pochi, e a me piace quel tipo di calciatore. Deve migliorare questa cosa che deve riattacare l'area una volta che lega il gioco. È diverso da Bowie, che è entrato benissimo. Sono fortunato, perché ho due attaccanti completamentari".