Salernitana-Milan, Pioli: “Leao? Giocando così diventerà un grande campione”

Salernitana-Milan 1-2: così Pioli nella conferenza stampa del post-partita

Sulla gara dell'Arechi: "Abbiamo meritato la vittoria, potevamo fare meglio e chiuderla, ma sono contento per come abbiamo vinto, con mentalità e capacità di soffrire. Possiamo fare meglio in zona difensiva, abbiamo preso gol su un cross in cui eravamo in grande superiorità numerica. Sono cose da migliorare".