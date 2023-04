Roma-Milan, Pioli: “Ci è mancata rapidità, precisione e lucidità”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Roma-Milan, partita della 32^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'Olimpico'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Il suo stato d'animo: "Quello dei miei giocatori. Non completamente soddisfatto, non felici. Volevamo vincere, l'abbiamo controllata, ma siamo stati poco pericolosi. Merito della Roma, che in casa subisce pochissimo. Non è facile creare e quando abbiamo avuto modo non siamo stati precisi. Molti falli, difficile avere intensità".

Cosa è mancato: "La velocità della palla e la precisione nelle sponde e nei dai e vai".

Se hanno sofferto il ricordo di Lazio-Milan all'Olimpico e cosa si aspetta dalle prossime: "Era impossibile fare peggio. Non abbiamo pensato all'ultima volta qui. Serve più lucidità, più precisione e meno frenesia. Loro hanno preso pochi gol, non potevamo pensare di venire qui e fare mille gol. Ora giocheremo spesso, ma sono fiducioso. Ora sarà il periodo decisivo e giocheremo di continuo. Dobbiamo fare tutti di più.

PM - Sulle difficoltà della fascia sinistra: "Normale che gli avversari ci conoscono. Gli spazi ci sono meno. Rafael Leao è andato poco in profondità invece di chiedere palla sui piedi. Se ci chiudono lì dobbiamo andare dall'altra parte. Abbiamo insistito troppo da un lato, non siamo stati bravi ad andare da una parte all'altra".

Se il pareggio all'ultimo fa da contrappasso all'andata e se pensa che il Milan abbia il doppio della rosa giallorossa: "Siamo un'altra squadra rispetto all'andata, facciamo la partita e teniamo bene il campo. Sono contento del gruppo, ho ragazzi seri, so cosa facciamo e guardo in casa mia, non faccio certe valutazioni".

Se ci si può aspettare tanti cambiamenti: "Tutti giocano tanto, sarà inevitabile fare dei cambiamenti. Non ho ancora fatto scelte per mercoledì. Però ci saranno rotazioni. Non so quante, però dipende dalle situazioni. Ci aspettano partite importantissime, se vogliamo arrivare bene a ogni singola partita dobbiamo avere in campo giocatori che stanno bene. Stagione complicata, ma arriviamo bene alla fine".