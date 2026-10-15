Danny Röhl, allenatore degli austriaci, ha parlato in conferenza stampa al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

RB Salisburgo-Milan 0-4, così Röhl nella conferenza stampa post-partita

Sulla partita: "Secondo me è una sconfitta meritata. Ha fatto vedere la grande qualità di questo Milan, Abbiamo iniziato bene, abbiamo recuperato qualche pallone ma non siamo stati efficaci sotto porta. Nel secondo tempo grande occasione da parte nostra, poi loro in contropiede fanno il 3-0. Possiamo solo fare i complimenti all'avversario. Potevamo fare almeno un gol".

Su come vede le prossime partite: "Noi cercheremo di vincere ovviamente le prossime partite. Vedremo una reazione della squadra. Abbiamo imparato tanto oggi, delle lezioni che utilizzeremo per le prossime partite".

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Su cosa è mancato al suo RB Salisburgo, nonostante si sapesse come il Milan fosse favorito: "Devo dire che noi, anche se abbiamo subito gol, abbiamo lottato, recuperato palloni. Non abbiamo creato abbastanza, non siamo stati ben organizzati sulle fasce. Adesso dobbiamo migliorare, fare meglio, perché a questo livello se fai degli errori ti puniscono subito".