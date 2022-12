Premio Gentleman, Balata: “Pioli ha le caratteristiche di Simoni”

Durante la premiazione di Stefano Pioli per il premio "Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22", ha parlato Mauro Balata

Durante la premiazione di Stefano Pioli per il premio "Gentleman Allenatore Gigi Simoni 2021/22", ha parlato anche il presidente della Serie B, Mauro Balata. Ecco le dichiarazioni.

”Simoni aveva la cultura del lavoro e Pioli ha queste caratteristiche. Un elemento in più che rende chiunque autorevole, non autoritario, ma autorevole. Viene seguito di più di chi strilla, urla, ma non trasmette”. Calciomercato Milan – Romano: “Giroud pronto al rinnovo”. I dettagli