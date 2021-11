Pioli: “Non ci sono favoriti in queste partite. Domani vogliamo fare bene”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Derby contro l'Inter: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Stefano Pioli ha analizzato la partita di domani e ha detto se sarà determinante o meno ai fini dello scudetto. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Non ci sono favoriti in queste partite. La classifica non conta più. Si parte da 0-0, 11 contro 11. Abbiamo uno stadio che ci spingerà e vogliamo far bene. Vogliamo giocarcela dall'inizio alla fine. No, ho appena detto che il campionato è troppo lungo. Lo scorso anno abbiamo vinto il Derby all'andata, ma è stato determinante quello di ritorno. Domani è importante, vogliamo far bene". Milan, le top news di oggi: ritorno di fiamma per gennaio. Novità di formazione per il derby