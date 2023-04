Milan, Pioli: “Sognare ci fa bene, dobbiamo giocare con entusiasmo”

Intervenuto durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Milan e Napoli , Stefano Pioli ha risposto ad una domanda sulla possibilità di sognare in questo percorso europeo: "Parliamo di Champions League, di Milan, di storia e dei nostri sogni. Siamo sereni perché sappiamo di averla preparata al meglio. Saremo determinati, ma dobbiamo giocare con l'entusiasmo che conosciamo. Vincere o andare in finale sarebbe fantastico. Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo Scudetto l'anno scorso. Sognare ci fa bene".

Riguardo la pericolosità del Napoli nonostante la larga vittoria ottenuta in campionato: "Sono quelli che hanno fatto più gol in Champions League e quella che ha vinto più partite dopo il Bayern Monaco, siamo in otto ed è normale. Ma anche noi abbiamo qualità".Milan-Napoli, Pioli: “Serve qualità. Noi giocheremo come sempre”