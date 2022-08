Pioli: “Non sono nato nel Milan, ma qui mi sento così bene da sentirmi giovane”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di quali sfide vorrebbe aggiungere. Queste le sue dichiarazioni: "Deve far parte dell'ambizione di tutti migliorarsi. Io ho il mio ruolo per alzare il livello tramite posizioni in campo e non solo. Devo essere sempre più chiaro, sicuro e motivante. Insieme, il percorso di crescita si sviluppa a parti reciproche. Come i giocatori posso dare ancora tanto. Non sono nato nel Milan, ma qui mi sento talmente bene che mi sento molto più giovane e pronto a lavorare con entusiasmo e determinazione. Per ottenere il massimo, che non sappiamo quale sarà". Milan, le top news di oggi: Krunic out per Bergamo. Mercato, piace Moriba