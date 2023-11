Peseiro: “Mancava anche Chukwueze, ma potevamo battere lo Zimbabwe”

Le parole di José Peseiro

"Durante il viaggio da Uyo a qui, in autobus, in aereo per molte ore, penso che i giocatori non si siano riposati abbastanza per giocare allo stesso livello. È stato brutto pareggiare contro lo Zimbabwe ma non posso dire altro. Primo tempo pessimo, secondo molto meglio. Può succedere. Ndidi, Osimhen, Zaidu e Taiwo, molti giocatori mancavano. Abbiamo abbastanza giocatori, a volte può succedere, anche Samuel Chukwueze non poteva venire. Avevamo la squadra per battere lo Zimbabwe". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Il Newcastle irrompe nella corsa al bomber Guirassy >>>