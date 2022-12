Napoli, Spalletti: “Siamo contenti della pausa, così tiriamo il fiato”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa sostenendo di essere contento della sosta al campionato

Il Napoli sta per concludere il proprio ritiro in Turchia. Nella giornata di domenica 11 dicembre i partenopei affronteranno il Crystal Palace e il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per l'occasione. Di seguito le su parole.

Napoli, le parole di Luciano Spalletti — Sulla ripresa del campionato: "A chi dice che il Napoli ha interrotto la stagione in un momento cruciale e favorevole, rispondo che noi siamo felici di questa pausa, perché ci darà la possibilità di tirare il fiato e ricaricarci per ripartire con la stessa forza".

Sulle ultime prestazioni in Turchia: "Contro l'Antalya è stato un buon test perchè hanno un allenatore bravissimo, che riesce a trasferire le qualità che aveva quando giocava ai suoi attuali calciatori. Noi abbiamo disputato una buona partita, ho visto attenzione e interesse per le novità che abbiamo proposto tatticamente. Abbiamo fatto tutto per bene".

"Domani giocheremo contro un avversario di livello superiore, il Crystal Palace, anche là c'è un mostro sacro da calciatore, che è Vieira, riuscito a trasferire ai propri calciatori il suo carattere. Sarà un bel test contro una squadra di qualità che ha calciatori top a livello europeo".

Sulle novità tattiche proposte e sul gioco: "Noi cercheremo ancora di provare qualcosa di nuovo. Questo periodo deve essere sfruttato per mettere dentro situazioni nuove che possono servire durante la stagione. Adesso abbiamo delle conoscenze precise come identità di gioco, per questo possiamo cercare qualche situazione alternativa efficace che ci possa arricchire e completare".

"Io misuro la mia giornata con la soddisfazione per il gioco espresso dalla squadra. Siamo alla ricerca del perfezionamento e qui abbiamo avuto modo di farlo, ringrazio sia i proprietari della struttura che il nostro club che ci hanno messo nelle condizioni migliori".

Su alcuni giocatori in particolare: "Demme? Io vorrei che restasse con noi perché, nonostante abbia giocato poco anche per infortunio, è un uomo importante per il nostro gruppo. Ma in assoluto la volontà è restare così anche sopperendo ad una eventuale cessione, perché la rosa è profonda".

"Sirigu? Non dovrebbero esserci problemi, sta facendo un programma personalizzato. Siamo sereni, se emergerà altro vedremo. Rrahmani sta proseguendo il suo recupero. Kim? Ci sono squadre più blasonate che magari pensano a lui, ma la vedo dura possa andare via. Non ci sono piazze che hanno la passione di Napoli e lui sta bene qui".