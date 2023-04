Napoli-Milan, Spalletti: “Osimhen dentro conta più delle defezioni”

Quanto cambierà il Napoli con Osimhen, ma senza gli squalificati: "Abbiamo una rosa che ci ha fatto arrivare qui. Non solo undici calciatori. Non hai un margine così evidente se sono di livello basso quelli che giocano meno. Sono gli allenamenti che fanno la differenza. Nei 15 giorni prima, che avevamo meno calciatori, perdono abitudine a fare ciò che bisogna fare. Un conto è parlare di calcio e dire di giocare verticale, un conto è mordere dall'inizio. Ci vuole la squadra che copre spazi, disponibile... Se lasci vuoti ci vanno a giocare dentro. Sono modi diversi di allenarsi. Giocheranno giocatori che sanno come si giocano queste partite. Elmas non è di quel ruolo, ma probabilmente Osimhen dentro conta più delle defezioni. Loro pure ti vengono a pressare, giocano un calcio moderno. Pioli è un grande allenatore, ha vinto meritatamente il campionato, sono a questo livello e possono cambiare dieci giocatori e fare una grande prestazione. Vengono a fare la partita e Osimhen dovrà essere lasciato uomo contro uomo, un pensiero lo avranno anche loro".LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni di Napoli-Milan: Giroud c'è