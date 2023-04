Napoli-Milan, Spalletti: “Non so se è una buca o una voragine”

Spalletti, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Bressi

L'allenatore azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo Stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come se lo spiega: "È successo che non siamo stati bravi nella qualità di gioco che abbiamo sempre avuto. Abbiamo trovato una grandissima squadra che ha fatto bene tutto. Non essendo abituati ad andare sotto 2-0, la disponibilità e la generosità dei giocatori ha portato a lasciare spazi che hanno sfruttato".

Sulla discussione con Rafael Leao e Maldini: "Rafael Leao mi dice di lasciar perdere una piccola cosa, parlando, senza problemi. Mentre con Maldini è successo che stavo parlando col direttore di gara, chiedendo spiegazioni sull'ammonizione a Lobotka, ed è passato parlandomi addosso e sbracciando. Facendo finta di qualcosa che non so in maniera irrispettosa".

Se può restare qualcosa nella testa: "Può esserci di tutto. Staremo a vedere quando si va a rigiocare. Qualche volta è successo di perdere qualche partita. Io sono qui da due anni e sia lo scorso anno che questo abbiamo sempre reagito".

Sul rientro di Raspadori anche se per poco: "Entrato benissimo e si è allenato benissimo. Ha fatto vedere che è a posto. Era fondamentale. Il rientro in squadra è importantissimo, ha fatto tutto bene e non è facile".

Cosa non ha funzionato nella fase di non possesso: "Gli abbiamo concesso di palleggiare perché abbiamo costruito male, buttando fuori palloni in modo che non ci è mai successo. Loro sanno giocare a calcio. Sono i Campioni d'Italia, davanti sono... Poi dipende quanti opinionisti recluti a darti ragione o torto per stabilire chi è meglio o peggio. Però la squadra è di primissimo livello, che ha vinto meritatamente l'anno scorso. Sanno far bene tutto e se la partita va così viene fuori la partita di stasera".

Se è una buca nella strada del campionato: "Abbiamo sbagliato questa partita. Se è una buca o una voragine non lo so. Noi abbiamo sempre fatto le nostre partite con reazioni corrette. Bisogna andare a giocare la prossima. Abbiamo fatto i complimenti ai calciatori per la conduzione del campionato finora. Una partita sotto livello ci sta. Disponibilità incredibile come sempre. Volontà e voglia di essere squadra comunicandosi ciò che facevano in campo. In questi anni che ho fatto l'allenatore ho imparato che sono cose che capitano".

