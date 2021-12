Mourinho: “Campionato Primavera ha un livello molto basso” | News

José Mourinho, allenatore della Roma, ha fatto una considerazione sul campionato italiano Primavera: ecco le parole del portoghese

Intervenuto in conferenza stampa, José Mourinho ha speso delle parole sul livello del campionato primavera. Queste le sue parole. "Se è gente giovane e senza esperienza quello che si deve fare è lavorare e aspettare. Lavorare sui problemi che solo l'esperienza migliora. Sbagliare anche aiuta. Se sbagliano persone che hanno esperienza è un profilo diverso, contro l'Inter avevamo 8 giocatori in panchina con meno di 21 anni. Stiamo parlando di calciatori che lo scorso anno giocavano in Primavera che per me è un campionato di livello molto basso. Non prepara i giocatori alla Serie A. Se lo paragoniamo ad altri campionati simili in Francia e Portogallo non c'è paragone. Il secondo gol del CSKA Sofia dove sbaglia Darboe è un errore che nasce dalla poca esperienza. Mi piacerebbe guardare la panchina come fa Inzaghi che vede Lautaro, Correa, Vidal, Darmian..Ma a me piace questa realtà, è diversa e mi piace poterli aiutare. Con i giovani si può solo lavorare, accettare gli errori come parte del processo di crescita. Mi piacerebbe lottare per altri obiettivi, ma sono molto contento di stare qui. Deve essere chiaro: il progetto è diverso da quelli avuti in carriera. Sono molto felice di essere qui di affrontare questa sfida".