Mondiali, Messi: “Carico ed eccitato per il debutto. Mi sento bene”

L'attaccante del PSG e dell'Argentina Leo Messi ha parlato in conferenza stampa prima dell'esordio ai Mondiali 2022 in Qatar

Emiliano Guadagnoli

I Mondiali 2022 in Qatar sono finalmente partiti. Ci sono però alcune squadre che devono ancora esordire. Questo è il caso dell'Argentina che giocherà domani alle 11:00 contro l'Arabia Saudita. Queste due squadre fanno parte del Gruppo C insieme a Messico e Polonia. Non un girone semplice. A parlare in conferenza stampa è stato Leo Messi, probabilmente alla sua ultima corsa ai Mondiali. Ecco le sue dichiarazioni.

"Sono carico e molto eccitato per il debutto. Cercheremo di fare la miglior gara possibile portando a casa i tre punti. Questo gruppo mi ricorda quello 2014, un gruppo molto unico che ha le idee chiare su cosa fare in campo. Probabilmente questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo, per me è l'ultima possibilità di ottenere quello che tutti vogliamo".

Giocare il Mondiale in inverno?

"È un momento diverso della stagione. Mi sento bene, non ho fatto niente di speciale. Mi sono preso cura di me stesso come ho sempre fatto nella mia carriera. Giocare un Mondiale è sempre speciale, l'atmosfera prima della partita è diversa".