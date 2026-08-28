Giovanni Stroppa, allenatore arancioneroverde, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se è soddisfatto dalla prestazione: "Belli, ma non basta. Bisogna fare di più. Sono soddisfatto, ma come domenica scorsa, tutto ciò che fai con una prestazione positiva ti porta a crederci. L'occasione sulla ripartenza del Milan in cui non buttiamo palla fuori con uomo a terra, poteva essere sfruttata meglio. Nei primi minuti abbiamo avuto un paio di occasioni. Però abbiamo avuto tanti contenuti a San Siro contro questo Milan, mi tengo prestazione e lavoro che stiamo facendo".

Come si tiene compatta la squadra dopo due partite così: "Siamo all'inizio. È un processo di lavoro. Ci sono molti ragazzi da poter inserire. Ci sono tanti aspetti positivi per essere ottimisti. Bisogna lavorare su alcuni aspetti. Mi dà fastidio il secondo gol preso".

Torna a San Siro nella serata dedicata a Baresi: "Mi ha lasciato tanto. È stata una persona importantissima per professione e amicizia. Lo conosciamo tutti, ma in uno spogliatoio, in privato, è sempre stato unico. Non solo per la fascia al braccio, ma per la persona unica che è stato".