Toma Basic, giocatore arancioneroverde, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Un commento: "Buona prestazione, abbiamo dimostrato in due partite che possiamo fare belle cose. Dobbiamo però fare gol. Queste prestazioni possono solo aiutare. Sono esperienza e continuare per fare i primi punti".

Come mai non trovano il gol: "Difficile dare spiegazioni. Dobbiamo analizzare tutto. Anche il Mister dopo il Lecce ha detto che se pure prendiamo gol bisogna reagire e continuare a giocare".

Se si sentono forti fisicamente: "A livello fisico non siamo ancora al meglio. Anche io personalmente. Anche lì possiamo migliorare e crescere. Se ci riusciamo mettiamo più intensità e cattiveria e faremo belle cose".