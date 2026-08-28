Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Milan-Venezia, sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è disputata stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Seconda vittoria di fila, ma anche stasera troppe palle gol per gli avversari: "Penso di sì, non possiamo concedere due occasioni a tempo. Perché rischiamo di prendere gol e poi è difficile. Però è il modo in cui difendiamo ora. Questi dettagli hanno bisogno di tempo per essere sistemati. Ora difendiamo con tanto campo. Abbiamo bisogno di fare meglio soprattutto con la palla. Dobbiamo migliorare e anche il modo in cui difendiamo sui cross. Questa partita però era difficile".

Se va sempre subito negli spogliatoi a fine partita e cosa ha pensato: "Quando finisce, soprattutto quando vinciamo, vado negli spogliatoi perché ho bisogno di calmarmi. Per me è importante capire bene la partita e calmarmi. Ho bisogno di cinque minuti per me. Il primo pensiero è che dobbiamo ancora fare tanto. Siamo lontani dalla squadra che dobbiamo essere. Però i ragazzi stanno lavorando bene. Felice perché abbiamo vinto, ma dobbiamo fare tanto".

Se è un passo avanti o indietro rispetto alla prima: "In questo momento ogni cosa è un passo avanti. Perché ci permette di lavorare. Sono state due partite completamente diverse. Contro il Torino sapevamo esattamente come affrontarli, qui non conoscevamo bene le rotazioni. Quindi possiamo dire che è un passo avanti perché abbiamo vinto e capito su cosa lavorare".

Se ha visto demoralizzato Goncalo Ramos dopo il primo tempo e come sta Pulisic: "Pulisic è un grande talento, voglio gestire bene i miei talenti. Ora abbiamo bisogno di vincere. Viene da un infortunio e ha pochi allenamenti. La priorità è vincere. Goncalo Ramos è un grande giocatore, ha vinto tutto. Ha sbagliato due occasioni, ma alla terza è stato calmo. Non avevo bisogno di dire niente".