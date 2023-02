Milan-Tottenham, Pioli: “Merito anche dei tifosi, potevamo vincere 2-0”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Tottenham, partita di andata degli ottavi di finale di Champions League

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul risultato stretto: "Le due occasioni sono state importanti, stavo già esultando. 2-0 sarebbe stato meglio, anche perché sono sicuro che al ritorno sarà difficile. Non posso che essere soddisfatto della prestazione, attenta".

Se è motivo di orgoglio e lo rassicura non aver concesso un tiro: "Abbiamo lavorato bene con tutta la squadra, abbiamo pressato tanto e abbiamo vinto duelli. Il calcio è particolare, abbiamo messo in partita il lavoro fatto".

Quanto manca per il passaggio in avanti definitivo: "Vale tanto questa partita, ma nel calcio conta solo la prossima. Dobbiamo portarci via tante cose positive oggi, ma ora subito testa a sabato perché dobbiamo ricominciare a vincere".