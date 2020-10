Milan-Spezia, Pioli: “Campionato ancora lungo. Mercato? Il club sa cosa fare…”

Serie A, Milan-Spezia: Pioli in conferenza post-partita

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del match Milan-Spezia, gara della 3^ giornata del campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul derby da primo: “C’è soddisfazione, abbiamo ottenuto ciò che ci eravamo prefissati prima dell’inizio della stagione: entrare in Europa League e vincere tutte le partite prima della sosta. Non fa nessun effetto essere in testa, è un campionato molto lungo”.

Su Leao: “La fiducia nei miei giocatori, credo che il mio sia un lavoro dal punto di vista psicologico e Rafa ha risposto bene. Sa benissimo di non essere al 100%, ma ha le qualità per fare bene e aiutare la squadra”.

Sulla partita: “Sì, mi aspetto sempre la gara migliore possibile. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma forse la palla non si muoveva così veloce. La prestazione c’è stata. E’ abbastanza normale rilassarsi un po’ dopo aver passato un turno così faticoso. Siamo stati maturi oggi, siamo riusciti a rimanere concentrati e intensi”.

Sul vice Ibrahimovic: “Credo che se togli i due giocatori offensivamente migliori a tutte le squadre, anche le più forti vanno in difficoltà, è normale. E’ stato un inizio di stagione molto importante a maggior ragione considerando le assenze. Leao ha dimostrato che può essere un centravanti, anche se con altre caratteristiche”.

Su Hauge: “E’ arrivato solamente venerdì, mi piace perchè gioca tra le linee, è veloce e tecnico. Ha delle caratteristiche che ci potranno servire”.

Sul mercato: “Il club sa benissimo cosa fare, se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra lo farà, altrimenti andiamo già bene così. Dalot l’ho appena conosciuto e ci dà altre caratteristiche”.

