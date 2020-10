Milan-Spezia, Italiano: “I rossoneri sono in grande forma. Creata qualche occasione”

Serie A, Milan-Spezia: Italiano in conferenza post-partita

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Vincenzo Italiano, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine del match Milan-Spezia, gara della 3^ giornata del campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni di Italiano:

Sul risultato: “E’ un risultato evitabile, perchè per lunghi tratti abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra in formissima come il Milan. Ci fa riflettere. Non sto chiedendo di venir qua e far chissà che cosa, ma so che possiamo fare meglio. Cresceremo e prima o poi faremo vedere delle cose diverse, però i ragazzi sono rimasti in partita per lunghi tratti.

Sulla partita: “In questo momento se caliamo fisicamente e lasciamo campo ad una squadra come il Milan, lo paghiamo. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo creato i presupposti per fare gol, ora affrontiamo la sosta lavorando e cercando di migliorare”.

Su Galabinov: “Mi dispiace, il ragazzo stava bene ed era partito bene anche oggi. Spiace, perchè è un problema muscolare. Non so per quanto lo perderemo.

Su Piccoli: “Si è impegnato, si è applicato. Soffriremo tantissimo per adattarci in questa categoria, ma le basi ci sono. Abbiamo dei ragazzi di qualità e di prospettiva, ragazzi che crescereranno attraverso le difficoltà. Siamo consapevoli di ciò che ci aspetta”.

