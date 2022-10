Milan, sabato pomeriggio Pioli parlerà in conferenza stampa | PM News

Domenica sera, alle 20.45, il Milan sarà impegnato in una trasferta insidiosa contro il Torino. La partita sarà valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A e i rossoneri vorranno ottenere un altro successo per mantenersi il più vicino possibile al Napoli capolista. Dall'altro lato, i granata sono reduci da una grande vittoria contro l'Udinese che ha sicuramente dato morale e fiducia ai ragazzi allenati da Ivan Juric, motivo per il quale non sarà semplice conquistare facilmente i tre punti all'Olimpico.