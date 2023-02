Milan, Pioli: “Thiaw ha fatto bene, non giocava perché non era pronto”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Tra le tematiche toccate dal tecnico emiliano anche quella relativa a Malick Thiaw, che a suo dire ha giocato bene, ma non era stato schierato spesso in precedenza in quanto non pronto. Di seguito le sue parole.