Milan, Pioli: “Stiamo diventando forti, domani potremo dimostrarlo” | News

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di come la sua squadra sia diversa rispetto al passato: ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato della crescita della squadra. Queste le parole dell'allenatore rossonero. "Vedo una squadra più consapevole rispetto al passato. Stiamo diventando forti e domani abbiamo la possibilità di dimostrarlo". Milan, le top news di oggi: colpo a zero in arrivo? Intanto Pioli e Gasperini hanno parlato in conferenza.