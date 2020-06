Milan, Pioli: “Siamo il quarto peggior attacco? Vi spiego il motivo”

MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza stampa della vigilia di Lecce-Milan, ha spiegato perché i rossoneri fanno fatica a fare gol. Queste le sue parole. “Non siamo il quarto peggiore attacco del campionato perché non abbiamo creato, ma perché non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Le partite saranno sempre più equilibrate. Fare un gol più degli altri soprattutto in questo momento è importantissimo”.

