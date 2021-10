Milan, Pioli: “Sacchi mi ha fatto una critica ma anche un complimento”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato di Arrigo Sacchi dopo le sue parole al termine della partita contro l'Atletico Madrid

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan, Stefano Pioli ha parlato di Arrigo Sacchi. L'ex allenatore rossonero aveva lanciato qualche frecciatina al tecnico parmigiano dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid. "Mi ha fatto una critica, ma poi mi ha fatto un complimento dicendo che sono una persona intelligente". Milan, le top news di oggi: colpo a zero in arrivo? Intanto Pioli e Gasperini hanno parlato in conferenza.