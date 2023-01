Milan, Pioli: “Abbiamo quattro obiettivi e siamo ancora in corsa”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e ha sottolineato come il Milan sia ancora in corsa per gli obiettivi

Interrogato in merito alla differenza della fame di vittoria rispetto ad altri grandi tecnici di Serie A come Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, Stefano Pioli ha ricordato come il Milan sia ancora in corsa per i suoi quattro obiettivi stagionali. E come si debba avere sempre fame, senza mai accontentarsi. Di seguito le sue parole.