Milan, Pioli: “Non abbassiamo l’attenzione, Napoli avversario di qualità”

Su alcune mosse tattiche per arginare Khvicha Kvaratskhelia invece, Pioli ha risposto così: "Non so che scelte farà negli uomini, quando parlavo di cambiamenti parlavo di atteggiamenti in fase difensiva. Non so se ci verranno a prendere o aspetteranno. I miei ragazzi sanno come capire la situazione e trovare gli spazi".