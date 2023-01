Milan, Pioli: “La corsa va fatta su noi stessi, bisogna spingere”

Le parole del tecnico Stefano Pioli sulla fame del Milan

"Vogliamo accorciare ed essere competitivi, ma la corsa va fatta su noi stessi. Servono tanti punti. Abbiamo la possibilità di chiudere il girone d'andata meglio dell'anno scorso. Bisogna spingere. Non dobbiamo pensare troppo in là, ma pensare a domani. Troveremo un ambiente caldo, un avversario tosto. Ciò che ci serve per riprendere bene. Gli altri risultati non ci importano". Mercato Milan e Top News - Le verità di Pioli. Leao, rinnovo possibile