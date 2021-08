Milan, Pellegri: “Qui per riscattarmi. Monaco? Esperienza non fortunata”

Ecco alcuni interventi di Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, durante la sua conferenza stampa di presentazione

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Pietro Pellegri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Queste le sue parole da nuovo attaccante del Milan. "Ho trovato subito un ambiente familiare, una struttura in cui c'è tutto. Arrivo qui con la voglia di riscattarmi, far vedere quanto valgo e ripagare la fiducia. Rifarei la scelta di andare al Monaco, anche se non è andata bene. Mi ha formato e mi ha aiutato a crescere sotto tanti aspetti. E' stata un'esperienza non fortunata, ma vedo il mio futuro in discesa". Milan, oggi contatti con il Chelsea per chiudere la questione Bakayoko.