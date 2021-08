Milan, Pellegri: “Pioli si aspetta determinazione. La Nazionale è un sogno”

Pietro Pellegri, nuovo attaccante del Milan, durante la conferenza stampa di presentazione ha parlato di Pioli e del sogno Nazionale

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, Pietro Pellegri ha parlato del mister Stefano Pioli e del sogno di vestire la maglia della Nazionale italiana. Queste le parole del nuovo attaccante del Milan. "Il Mister si aspetta determinazione, voglia di lavorare. Si aspetta che io sia a disposizione. Lo sono e ho voglia di far bene. Non mi ha dato dei compiti specifici, ha solo detto che vuole giocatori con voglia di lavorare. La Nazionale è un sogno, che poi possa diventare un obiettivo non lo nascondo. Tutto arriva lavorando, con determinazione e voglia di crescere". Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite