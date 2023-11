Milan, senti Palladino: “Mi ha contattato più di una squadra, ma …”

Raffaele Palladino, accostato al Milan in caso di addio (improbabile) di Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro

Nella giornata di ieri Gerry Cardinale ha avuto un lungo confronto con Stefano Pioli , da cui è emersa la decisione di dare fiducia ancora al tecnico rossonero. Al Milan , però, sono stati accostati diversi profili in caso di eventuale addio dell'allenatore emiliano, tra cui quello di Raffaele Palladino . Il tecnico del Monza ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus , soffermandosi sul suo futuro. Ecco le sue parole.

Palladino: "Ho un contratto con il Monza fino a giugno..."

"Non voglio parlare del mio percorso ma del nostro percorso, la crescita della società e dei calciatori è continua. Devo dire che tutto ciò mi gratifica molto. Se è vero che la Juventus ha pensato a me? Questa è una domanda cattiva, sapete che non parlo del passato e di mercato. L’anno scorso ci sono state squadre che mi hanno contattato, più di una, ma non dirò quali. Ho un contratto fino a giugno con il Monza e c’è una crescita ancora in corso con questo club". LEGGI ANCHE: Milan-Frosinone, le probabili formazioni: Krunic in difesa >>>