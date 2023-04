Milan-Napoli, Theo Hernandez: “Lo 0-4? Domani altra partita”

Se è la partita più bella in rossonero e se il 4-0 ha spostato equilibri mentali: "Abbiamo avuto tante belle partite, ma penso che domani sia molto bella e importante. Domani è un'altra partita. Diversa, non c'entra quella di campionato. Sono forti, ma l'abbiamo preparata bene".

Se il 4-0 è una base di partenza e se i capelli azzurri sono per il Napoli: "Li ho fatti blu perché il 7 era il compleanno del mio bambino, non per la testa al Napoli... Il 4-0 non conta niente. Dobbiamo pensare a domani". Milan-Napoli, Pioli: “Serve qualità. Noi giocheremo come sempre”