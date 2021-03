Milan-Napoli, Pioli: “Due in dubbio. Theo, Calhanoglu e Rebic ci saranno”

Milan-Napoli, Pioli sugli infortunati

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato della situazione infortunati. Due giocatori in dubbio, ok Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Le dichiarazioni: “Gli acciaccati di Manchester sono Romagnoli e Calabria. Romagnoli si è allenato in gruppo, ma ha ancora qualche problema, deciderò domani mattina. Loro sono in dubbio. Recupereremo Theo, Calhanoglu e Rebic, mentre per Mandzukic, Ibra e Bennacer aspettiamo settimana prossima”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli