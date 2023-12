Milan-Monza, domani nessuna conferenza per Pioli | PM NEWS

Il Milan deve ripartire in campionato. Contro il Monza una partita non facile. Domani, alla viglia di Milan-Monza, non ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli. Secondo quanto ci risulta il tecnico non parlerà. Probabilmente per la vicinanza alla Champions e per l'orario della partita: contro il Monza si gioca alle 12:30 e Pioli vorrà allenarsi il più possibile per preparare la gara. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ecco il difensore! Lenglet chiesto al Barcellona