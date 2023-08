Milan, Loftus-Cheek: “La lingua? I compagni mi stanno aiutando molto”

Ruben Loftus-Cheek, che il Milan ha prelevato in estate dal Chelsea, non parla ancora italiano. Ma il suo ambientamento procede molto bene

Ruben Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa dall'Allegiant Stadium di Las Vegas (NV - U.S.A.) nella notte italiana. Loftus-Cheek, per l'occasione, ha spiegato come sta procedendo il suo ambientamento in queste sue prime settimane in rossonero: "Arrivare in un nuovo paese, con una nuova lingua, è sempre una sfida. Devo dire che i compagni, specialmente quelli che parlano bene inglese e che già conoscevo, mi stanno aiutando molto a superare questa "prima barriera". Mi sento veramente bene, sono nel posto giusto".