Kialonda Gaspar, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Che è successo e perché il Lecce è stato poco pugnace: "Difficile parlare dopo una partita così, ma dobbiamo capire il momento e prenderci le responsabilità. Non una bella partita. Tanti errori di squadra. Loro sono il Milan, venivamo da una bella settimana di lavoro. Così è la vita, così è il calcio. Nessuno entra in campo per non dare il meglio. Le circostanze del momento sono sempre diverse. Non abbiamo fatto bene le cose, ora c'è tempo di guardare e correggere, continuando a lavorare per fare meglio".

Se avere tre difensori in ballottaggio li porta a lavorare meglio: "Sì, penso che per noi sia meglio. Penso che anche gli altri direbbero lo stesso. Per noi, quando troviamo questa competitività è meglio. Ogni giorno devi lavorare pensando che se sbagli qualcuno sta aspettando l'opportunità. La società ha fatto il suo lavoro, ora siamo noi calciatori che dobbiamo fare il nostro. Ci sono partite che vanno bene e altre no. Dobbiamo capire come siamo. Abbiamo fatto sei punti negli scontri diretti, ma si può sempre migliorare".