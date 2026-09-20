Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se si sono schierati a 4 in difesa: "Abbiamo iniziato a 4 per rendere Chukwueze più offensivo. Abbiamo controllato e vinto".

Cosa è successo in questi giorni: "Niente, abbiamo affrontato tutte le partite allo stesso modo, seguendo il piano del Mister. Siamo noi che potevamo fare meglio, non lui. Oggi abbiamo fatto come voleva e abbiamo fatto bene".

Quanto è importante avere continuità: "Importante in tutto ciò che fai nella vita. Aiuta avere fiducia. I giocatori si vede quando hanno fiducia".