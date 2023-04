Milan-Lecce, Baroni: “Complimenti a Rafael Leao, ma noi siamo vivi”

Baroni, allenatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023.

Sui pochi risultati: "Potete guardare dove volete, noi guardiamo avanti. Io ho visto una squadra che sta bene. Una prestazione importante, ciò che ci serve. Sappiamo e sapevamo che è un campionato difficile e che avremmo lottato fino alla fine. La squadra è pronta e gli episodi ci aiuteranno, ne sono certo".

Sul colpo di testa di Banda sul palo: "Tutte le volte contro queste squadre, dove c'è divario tecnico e fisico, occorre che si faccia tutto perfettamente e che l'avversario lasci qualcosa. Noi abbiamo fatto bene, come in occasione del palo. Ciò che mi importa è che la squadra pensi alla prestazione, ci serve solo questo. Poi abbiamo le partite che ci servono e che ci bastano, anche in casa. Ma anche fuori casa basta giocare così. Poi torneremo a fare punti. Sappiamo che stiamo soffrendo, ma la squadra non arretra. Queste prestazioni, in uno stadio così, con tanti esordienti e giovani, non è facile. Invece abbiamo fatto una partita di ritmo, compattezza e voglia, creando preoccupazioni importanti. Ci sono cose positive, ma il risultato ci dispiace e ci fa male. Io guardo oltre, guardo davanti e non dietro. Vedo una squadra viva".

Su Banda poco cinico: "È il nostro problemino. Non si possono avere dieci palle gol. Abbiamo calciato e messo in apprensione il Milan, una grande squadra che è in fiducia e sta bene. In questi episodi si deve far meglio, non è solo fortuna o sfortuna. La squadra però sta bene. Abbiamo dolore addosso, ma vogliamo trasformarlo in una grande prestazione".

Se si riuscirà a vincere giocando male: "Non è nel nostro DNA, non sappiamo difenderci in area. Stiamo alti e ci difendiamo così. Concediamo qualcosina, ma ci manca solo il gol. Lo possiamo trovare con prestazioni di fiducia, orgoglio e convinzione. Abbiamo fatto grandi prestazioni raccogliendo poco nelle ultime tre, ma non posso permettere a questa squadra di avere dubbi e poca fiducia. Dobbiamo crederci con convinzione".

Sulla pericolosità della squadra: "Nelle ultime partite, contro la Sampdoria, abbiamo tirato 30 volte. Contro il Napoli un episodio non fortunato, altrimenti possiamo vincere. Le critiche le accettiamo, ma noi guardiamo cosa serve. Serve questo atteggiamento. Abbiamo ritrovato pericolosità attraverso il ritmo e ciò che siamo stati sempre. Siamo giovani, i più giovani in Italia e i quinti europei. Siamo pronti per le ultime partite. Anche prima, come col Milan in casa e non solo, nel ritmo offensivo trova la pericolosità".

Su Rafael Leao: "L'avevamo già visto, è straordinario. Lo hanno scelto e se lo stanno godendo. Basta vedere ciò che sta facendo il Milan e ciò che ha fatto e sta ripetendo. Sono quegli avversari che vorresti avere dalla tua parte, ma ce l'hanno loro e se lo tengono stretto. Complimenti".