Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

PM - Se l'obiettivo è essere così dominanti anche con squadre di più alta classifica: "Sì, vogliamo essere dominanti in ogni situazione. Dobbiamo essere più consistenti. Oggi siamo stati più fluidi, sono tre punti e dobbiamo pensare alla prossima".

A che punto è il suo Milan, a che percentuale: "Siamo ancora all'inizio. Ci sono momenti in cui giochiamo molto bene, anche nelle partite precedenti. Non posso darvi una percentuale, abbiamo bisogno di tempo, siamo all'inizio".

Se l'obiettivo è che tutti sappiano fare tutto e che risposta sta ottenendo: "Stiamo cercando la miglior squadra. Stiamo imparando a conoscere i giocatori. Troppo poche quattro partite amichevoli. Abbiamo giocato partite diverse e questo aiuta. Dovremo essere capaci anche di cambiare. Dobbiamo capire il tipo di partita".

Se avrebbe firmato per essere a 11 punti dopo 5 partite e imbattuto: "Non è male, ma allo stesso tempo è frustrante perché guardando alle partite potevamo avere più punti. Sento la pressione al Milan, capisco la pressione per ciò che ho promesso. Ci vuole tempo, sto migliorando e stiamo migliorando. A volte andrà bene, a volte no".

Sul 4-4-2: "L'allenatore deve essere intelligente e capire gli aspetti tattici. Per essere veramente ottimi con un sistema di gioco, devi avere le caratteristiche giuste. Ho capito allo United che non bisogna fissarsi".