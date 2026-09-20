Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': i rossoneri del tecnico lusitano erano chiamati a tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi

Stefano Bressi
- Milano

Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce, partita valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

PM - Se l'obiettivo è essere così dominanti anche con squadre di più alta classifica: "Sì, vogliamo essere dominanti in ogni situazione. Dobbiamo essere più consistenti. Oggi siamo stati più fluidi, sono tre punti e dobbiamo pensare alla prossima".

A che punto è il suo Milan, a che percentuale: "Siamo ancora all'inizio. Ci sono momenti in cui giochiamo molto bene, anche nelle partite precedenti. Non posso darvi una percentuale, abbiamo bisogno di tempo, siamo all'inizio".

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Rúben Amorim (allenatore AC Milan) nel post-partita di Milan-Lecce (Serie A 2026-2027)

Se l'obiettivo è che tutti sappiano fare tutto e che risposta sta ottenendo: "Stiamo cercando la miglior squadra. Stiamo imparando a conoscere i giocatori. Troppo poche quattro partite amichevoli. Abbiamo giocato partite diverse e questo aiuta. Dovremo essere capaci anche di cambiare. Dobbiamo capire il tipo di partita".

Se avrebbe firmato per essere a 11 punti dopo 5 partite e imbattuto: "Non è male, ma allo stesso tempo è frustrante perché guardando alle partite potevamo avere più punti. Sento la pressione al Milan, capisco la pressione per ciò che ho promesso. Ci vuole tempo, sto migliorando e stiamo migliorando. A volte andrà bene, a volte no".

Sul 4-4-2: "L'allenatore deve essere intelligente e capire gli aspetti tattici. Per essere veramente ottimi con un sistema di gioco, devi avere le caratteristiche giuste. Ho capito allo United che non bisogna fissarsi".

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