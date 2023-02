Milan, Kalulu: “Provo a migliorare sempre, mi sono sentito bene col Torino”

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'ultima partita con il Torino

Il difensore Pierre Kalulu è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Tottenham , valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra i temi toccati dal transalpino anche quello relativo all'ultima gara con il Torino , nella quale ha riferito di sentirsi molto bene, aggiungendo di volersi migliorare sempre di più. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Pierre Kalulu sul match contro il Torino

"Vero che nell'ultima partita è andata meglio per me e la squadra. Mi sono sentito molto bene durante la partita. Provo a migliorare sempre. So che posso essere migliore".