Pioli: “Partita spartiacque? La stagione non finisce domani sera”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa da Riyad ( Arabia Saudita ) alla vigilia di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana . Interrogato dai cronisti presenti sul fatto che questo derby di Milano possa rappresentare una partita spartiacque per l'annata del Diavolo, Pioli ha risposto quanto segue.

"Non lo so, so che è un obiettivo importante. Il primo, la Coppa Italia, l'abbiamo perso e domani c'è il secondo. La stagione non finisce domani sera. Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo". Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>